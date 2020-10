Voolaid: teatud mängijad peavad olema tõelised raudmehed selles aknas

Viimase hetke muudatusena otsustati, et Armeenia vastu ei aita Eesti koondist poolkaitsja Mihkel Ainsalu. "Peale Põhja-Makedooniaga mängu tegi Mihklile muret hüppeliiges. Ta proovis eile trenni teha ja tegigi, kuid jalg ei läinud paremaks. Sellises olukorras otsustasime, et ta ei ole praegu meiega," rääkis Voolaid pressikonverentsil. "Teised mängijad on korras ja kõigi eelduste järgi homseks valmis."

Voolaidi sõnul jäi koondist Põhja-Makedooniaga mängitud viik kriipima. "Bussisõidu ajal hotelli oli haudvaikus. Heas mõttes on näha mängijates ambitsiooni. Tahame tihedamaks saada head rütmi ja me teame, mis selle soovi taga on - meeletult tuleb teha tööd, et see rõõm välja teenida. Eile ja täna oli meeskonnas selline hea hingamine ja hea rütm nagu olema peabki. Tuju kannab ka sind edasi," rääkis Voolaid, kelle sõnul tehti pühapäevase mängu järel klassikaline kohtumisjärgne analüüs.

"Me pidime välja valima sellised järeldused, mis on seotud kolmapäevase mänguga. Eks seal oli nii üht kui teist. Oli kaitses kui pallivaldamises momente. Ma ei saa öelda, et me meeskonnale väga palju infot andsime, sest pidime välja valima parima. Kaitsetegevuse võiks paremaks saada ja palliga peaksime paremaks saama," jätkas Voolaid.

Järgmise kohtumise eel loodab meeskond olla taastunud. "Aega veel natuke on, aga selge on see, et selline kolmemänguline tsükkel on harjumuspäratu. Teatud mängijad peavad olema tõelised raudmehed selles koondise aknas ja ma usun, et nad on ka," lisas Voolaid.

Esmaspäeval tegi meeskond taastava treeningu. Voolaidi sõnul on Armeenia koondis küllaltki sarnane Põhja-Makedoonia omale. "Indiviidipõhiselt on nad erinevad, aga väga palju on sarnaseid jooni. Väga ekstreemselt ei pea me ümber orienteeruma. Peaksime olema kohtumiseks valmis," ütles Voolaid. Võrreldes eelmise mänguga Armeenia vastu näeb peatreener, et seekord tuleb kõvasti kvaliteetsemalt mängida.

Eesti ja Armeenia Rahvuste liiga mängule saab kaasa elada ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel alates kella 21.15-st.