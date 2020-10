Armeenia koondise peatreeneri Joaquin Caparrose sõnul pööratakse hetkel tähelepanu taastumisele. Viimati kohtuti pühapäeval kodus Gruusiaga, kellega mängiti 2:2 viiki. Eesti vastu soovitakse mängida oma mängu, kuid täpsemalt ei soovinud peatreener infot jagada. "Meil on selline grupp, kus on võrdsed mängijad ja kõikidel riikidel on võitmiseks võrdsed võimalused. Eesti koondis on kindlasti väga motiveeritud meie vastu mängima peale 3:3 viigimängu Põhja-Makedooniaga," ütles Caparros.

Eesti ja Armeenia Rahvuste liiga mängule saab kaasa elada ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel alates kella 21.15-st.