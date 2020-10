Armeenlaste mõju Premium liigale: Flora mäng lükatakse hetkeseisul edasi

Esimese hooga lükati edasi nii Tallinna FCI Levadia - Viljandi JK Tulevik kui ka JK Narva Trans - Tallinna FC Flora kohtumised, sest Tuleviku ridadest puutus armeenlastega väljakul kokku Pavel Marin ning Flora mängijatest Michael Lilander, Märten Kuusk, Vladislav Kreida, Frank Liivak, Martin Miller, Vlasi Sinjavski, Konstantin Vassiljev, Rauno Sappinen ja Mark Anders Lepik.

"Kolmapäeval toimus koondise mäng, mille järel pidid platsil käinud Eesti klubide mehed jääma isolatsiooni. Nii lükatigi Tuleviku ja Flora Premium liiga järgmine mäng edasi," rääkis Eesti Jalgpalli Liidu avalike ja koostöösuhete juht Mihkel Uiboleht Soccernet.ee-le.

Ta selgitas, et seejärel on aga asjaolud veidi muutunud: "Tulevik soovis ikkagi mängida, sest neil oleks puudunud üks mees. Seega Tuleviku ja Levadia vaheline mäng toimub. Trans - Flora mängu edasilükkamist saaks muuta see, kui õhtuks oleks arenguid seoses Armeenia koondise mängijate testidega."

Seega kui Armeeniast saabuksid reede õhtuks nende koondislaste negatiivsed koroonatestid, saaks toimuda ka Trans - Flora lahing. Kuna tulemused lubati saata aga juba eilseks, ei ole selle tõenäosus väga kõrge.

