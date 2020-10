Voolaid: süda ei ole rahul, sest tahan kogu aeg veel paremat

Eesti koondisele on see Rahvuste liigas teine viik järjest, pühapäeval sai 3:1 eduseisust Põhja-Makedoonia vastu kohtumise lõpuks 3:3 viik.

"Valus, et ei suutnud mõlemat mängu võita, aga arvestades kõiki asjaolusid, siis tuleb leppida nende kahe viigiga. Rõõmu ei valmista see, et me ei saanud punkte; head meelt valmistab, et võistkond näitas midagi, mida meie ja ma loodan väga, et ka publik, neilt ootasime," sõnas matši järel koondise peatreener Karel Voolaid.

Kahele Rahvuste liiga viigile eelnes 1:3 allajäämine Leedule, mis oli koondisele selleks hetkeks kuuendaks järjestikuseks kaotuseks.

"Eks tegime teatud järeldused ja rääkisime mingid olukorrad tõsiselt läbi. Mängijatele tuleb au anda, nad järgisid meie juhtnööre ja tulid ilusti kaasa. Selge on see, et nende jaoks oli Leedu kaotus veel eriliselt raske - läksime hea ambitsiooniga ja saime korralikult vastu nina," tõdes Voolaid.

"Mängijad olid tublid, panid kõik oma energiavarud järgmises kahes mängus väljakule ja praegu peame kahjuks leppima vähesega, aga tunnen panuse üle heameelt."

Kas Voolaiul on süda pärast kolmapäevast viiki natuke rahulikum? "Ei ole, sest ma lihtsalt tahan kogu aeg midagi rohkem kätte saada! See rahu saabub tõenäoliselt siis, kui ma seda jalgpallitööd - ükskõik mis ametis - üldse enam ei tee. Ma loodan, et teen seda veel pikalt, aga mu süda ei ole kunagi rahul, sest ma tahan kogu aeg midagi paremat."