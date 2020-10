Baranov: kõik on meie käes ja läheme kolme võidupunkti järele

"See võit oli väga lähedal. Ütleme nii, et kindlasti oli see samm edasi, teisalt oli see võit väga lähedal ja natuke kahetised emotsioonid jäid," rääkis Baranov pressikonverentsil, mis mõtted tekkisid koondisel Põhja-Makedooniaga mängitud 3:3 viigi järel. "Homme on uus võimalus näidata iseendale ja tervele Eestile, et tegime sellest mängust järeldused. Kõik on meie käes ja üritame näidata head tulemust."

Mida on meeskond peale pühapäevast kohtumist teinud? "Meil oli mäng, mille järel oli taastav treening, seal ei saanud eriti midagi teha. Peale seda vaatasime, mis olid head ja mis ei olnud hea. Kuu aega tagasi mängisime nendega ja ma arvan, et meil on natuke aega veel videoid üle vaadata ja siis me oleme valmis," ütles Baranov.

"Homme saab otsustavaks, kes lööb esimese värava, sest see saab initsiatiivi ja enesekindluse. On vaja teha tööd ja keskenduda oma mängule. Üks punkt on meil olemas ja homme on võimalus teenida veel kolm. Kindlasti me üritame seda ja oleme valmis," jätkas Baranov. "Nad on agressiivsed, väga osavad ja mängivad tehniliselt. Neil on üks võtmemängija, kelle peale nad kindlasti mängida üritavad."

Eesti ja Armeenia Rahvuste liiga mängule saab kaasa elada ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel alates kella 21.15-st.