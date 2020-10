Koondise esikindaks kerkinud Hein: olen kiiresti sisse sulandunud

Selles koondiseaknas oli rahvusmeeskonna esiväravavahiks 18-aastane Karl Jakob Hein, kes teenib leiba Londoni tippklubis Arsenal.

"Mängupilt oli parem kui eelmises aknas ja saime ka punkte juurde, mida meil oli kindlasti vaja," rääkis Hein pärast kolmapäevast viiki.

"See aken oli rohkem positiivsemat kui eelmine, progress toimus. Makedoonia vastu oli [võit] väga lähedal, ka täna [kolmapäeval] oleks võinud mäng meie poole pöörduda, aga see on jalgpall. Aga on positiivset ja saame edasi minna."

"Tunnen end väga hästi, võistkond on mind hästi vastu võtnud ja olen suutnud kiiresti sisse sulanduda. Selles suhtes on kõik positiivne," kinnitas Hein.