Taani lõpetas Inglismaa üheksamängulise koduvõitude seeria

Inglismaa koondis jäi 32. minutil kümnekesi, kui Harry Maguire teenis punase kaardi. Kolm minutit hiljem realiseeris endine Tottenham Hotspuri mängija Eriksen oma 100. koondise mängus penalti ning viis Taani juhtima.

Inglismaal tekkis teisel poolajal väga hea võimalus mängu viigistamiseks, kuid Mason Mounti peaga värava poole suunatud pallile sai käe vahele väravavaht Kasper Schmeichel.

Taani koondis lõpetas inglaste üheksamängulise koduvõitude seeria. Viimati kaotasid nad Wembley staadionil 2018. aasta septembris Hispaaniale tulemusega 1:2.

Taani kerkis A-divisjoni teises grupis seitsme punktiga teisele kohale, Inglismaa (7 punkti) langes kolmandaks. Esimesel kohal on Belgia (9) ja neljandal Island (0).

Teised A-divisjoni tulemused: Horvaatia - Prantsusmaa 1:2, Island - Belgia 1:2, Itaalia - Holland 1:1, Poola - Bosnia ja Hertsegoviina 3:0, Portugal - Rootsi 3:0.

B-divisjonis sai Soome koduväljakul jagu Iirimaast tulemusega 1:0. Kohtumise ainsa värava autoriks oli 66. minutil Fredrik Jensen. B-divisjoni neljandas grupis on Soome (9) hoidmas teist kohta, Iirimaa (2) on kolmandal positsioonil. Esimene on Wales (10) ja neljas Bulgaaria (1).

Teised B-divisjoni tulemused: Bulgaaria - Wales 0:1, Norra - Põhja-Iirimaa 1:0, Rumeenia - Austria 0:1, Venemaa - Ungari 0:0, Šotimaa - Tšehhi 1:0, Slovakkia - iisrael 2:3, Türgi - Serbia 2:2.