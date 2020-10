Jalgpalliliit: valikuid ei olnud ja mäng tuli ära pidada

Armeenia jalgpalliliidu veebipostitus näitab, et külalisvõistkond käis Tallinna Armeenia kirikus ning kohtus ka kohaliku armeenlaste jalgpalliklubi FC Ararat noormängijate ning lastevanematega. Euroopa jalgpalliliidu UEFA reeglid näevad ette, et võistkonna liikmed ei tohi lahkuda majutuskohast ja tuleb vältida kontakte väljaspool meeskonda. Teisipäeval andis üks Armeenia koondise personali liige, kes küll pole olnud lähikontaktis mängijatega, positiivse proovi. Seetõttu jäeti ära armeenlaste pressikonverents Lillekülas ja asendati see veebiülekandega.

"See on selline keeruline olukord. Mäng toimub ja edaspidi tuleb nende tagajärgedega tegeleda. Mainitud lahendustele lisaks on üks variant veel – kui Armeenia koondises antakse pärast mängu kõikide mängijate poolt koroonaviiruse testid ja need osutuvad negatiivseks," vastas Uiboleht küsimusele, kas valik oli mäng ära jätta või tegeleda küsimustega hiljem. "Sel juhul teame, et platsil käisid negatiivsed mängijad."

"Loomulikult kui seal on koroonapositiivsed mängijad, on olukord üheselt arusaadav ja täiesti teine. Me ei taha kindlasti ühtegi jalgpallurit panna kuidagi riski juurde või võtta põhjendamatuid riske, aga samal ajal nagu te ka mainiste, siis täna meil neid valikuid ei olnud ning mäng tuli ära pidada."