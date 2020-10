Peatreener Voolaid: nemad ei jätnud oma jonni, meie ei jätnud oma jonni

"Nad on hea võistkond. Seda sai enne mängu ka öeldud. Head võistkonda iseloomustabki see, et olid väga raskes seisus, nurka surutud, aga tõid oma parimad mängijad peale ja suutsid mängu muudatuse tuua, suruda meid oma värava ette," kiitis Eesti peatreener Karel Voolaid vastaseid.

"See on üks osa jalgpallist, kus tugevam võistkond paneb oma tahte peale. Nägin, et võistkond üritab seisust kümne küünega kinni hoida, aga paraku tuleb täna leppida ühe punktiga."

Eesti oli 3:1 ees, aga seejärel 3:3 viik paneb siiski pead vangutama. "Mul oli ka plaan, et tulen võtan su pärast mängu sülle ja tantsitan sind ja ütlen, et ei ole masendus ja kõik on korras," ütles Voolaid ERR-i reporter Aet Süvarile.

"Aga lihtsalt tuleb leppida! Ütlesin mängijatele ka, et sport on kahe võistkonna vahel lahing. Täna olid kõvad mehed väljakul, nemad ei jätnud oma jonni, meie ei jätnud. Tuleb pead vangutada, aga olla ka rahul selle ühe punktiga."

Voolaiu sõnul kulus õnnestumine Eesti koondislastele ära. "Mängu alguse moment näitas ka ära, et nii raskes seisus olev võistkond ja selline olukord, mis juhtus Märteniga... Võistkond oli täielikult tema seljataga, uskusime ja tulime sellest ilust välja."

"Nad on tublid poisid! Järgivad meie juhtnööre. Peame neilt nõudma reaalset. Kui hakkame neilt ebareaalseid asju nõudma, siis... ebareaalsed püstitused ei ole okei. See ei tähenda seda, et me ei tahaks võita. Me ei ole veel päris Makedoonia tasemel, aga tahame võita kodus kõiki, kes on sel tasemel."

Järgmisena ootab kolmapäeval Armeenia. "Eks meil on nendega maid jagada. Tuleb selleks mänguks hästi häälestuda ja tõestada kodus, kes on siin peremees."