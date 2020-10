Eesti jaoks oli tegemist tänavuse sarja esimese punktiga ja esimeste löödud väravatega. Seejuures veel kümme minutit enne lõpuvilet oli kodumeeskond kaheväravalises eduseisus.

Mäng algas Eesti jaoks kohutavalt, sest kolmandal minutil saatis keskkaitsja Märten Kuusk palli oma värava suunas, lootes, et väravavaht Karl Jakob Hein seisab postide vahel. Londoni Arsenali puurilukk ootas palli aga värava kõrval ja sööstis küll söödu järele, aga midagi päästa ei suutnud. 1:0 külalistele.

Eesti esimene hea võimalus avanes 16. minutil, kui Konstantin Vassiljev leidis sööduga Mattias Käidi, aga viimase löök suundus täpselt vastaste väravavahi suunas. Veidi enne pooltunni möödumist sai pealelöögile ka Vassiljev ise, aga pall läks tagumisest postist pisut mööda.

33. minutil mängis Eesti hästi vasakul äärel, kust Artur Pikk pääses madalalt tsenderdama, Rauno Sappinen oli värava ees täiesti värav ja saatis palli võrku! 1:1. Ühtlasi Eesti esimene värav selles Rahvuste liigas.

Eesti pidi juba 34. minutil tegema esimese vahetuse. Viga saanud Siim Luts tuli välja ja Pavel Marin läks asemele.

Avapoolaja viimasel minutil sai Põhja-Makedoonia ohtlikust kohast karistuslöögi, kuna Marin oli eelnevalt mänginud palli käega. Aleksandar Trajkovski sooritus läks siiski üle värava.

Kohe teise poolaja avaminutil oli makedoonlastel hea võimalus, kui Ezgjan Alioski kauglöögist tekkis rikošett ja pall põrkas väravast mööda, aga mitte kaugelt.

61. minutil õnnestus Eestil juhtima asuda! Karistuslöögi järel oli kõigepealt kaks löögivõimalust Nikita Baranovil ja lõpuks põrkus pall Sappinenile, kes selle puuri saatis.

Juba 66. minutil tabas pall Eesti karistualas Baranovi kätt, keskkaitsja sai kollase ja kohtunik määras penalti. Trajkovski lõi aga 11 meetri karistuslöögi latti!

71. minutil ründas Põhja-Makedoonia taas ohtlikult, aga Stefan Spirovski kauglöök keris siiski väravast mööda.

74. minutil võitles Vlasi Sinjavski välja karistuslöögi väga ohtlikust kohast. Käit põrutas palli müüri, kus see tabas põhja-makedoonlase kätt. Uus penalti! Vahetusmees Frank Liivak asus lööma ega eksinud.

80. minutil tärkas külalistel uus lootus, kui paremalt äärelt saadi läbi ja vahetusest sekkunud vanameister Goran Pandev saatis värava ees palli võrku.

87. minutil õnnestus Põhja-Makedoonial viigistada. Pärast nurgalööki jäi pall karistusalasse põrkama ja lõpuks saatis Gjoko Zajkov selle väravasse. 3:3.

Eesti koosseis: Karl Jakob Hein - Artur Pikk, Märten Kuusk, Nikita Baranov, Taijo Teniste - Vlasi Sinjavski (85. Michael Lilander), Mattias Käit (85. Mihkel Ainsalu), Vladislav Kreida, Siim Luts (34. Pavel Marin) - Konstantin Vassiljev (70. Frank Liivak) - Rauno Sappinen (70. Mark Anders Lepik).

Enne mängu:

Eesti pole selle Balkani tiimiga 13 aastat mänginud ja ootab nüüd koduplatsil võiduarve avamist Rahvuste liigas.

Jalgpallikoondise peatreener Karel Voolaid sõnas laupäevasel pressikonverentsil, et on viimastel päevadel teinud Leedu kaotusmängust põhjaliku analüüsi, kus on luubi alla võtnud Eesti kaitsetegevuse, pallita mängu, aga ka liikumise ja tegutsemise palli vallates. Kõik selleks, et mängule Põhja-Makedooniaga minna vastu nii heas valmisolekus kui võimalik.

"Küllaltki põhjalik analüüs tehtud. Selliseid asju, mida parandada ja paremini teha kindlasti leidsime päris palju. Enda silmade läbi on parimad välja valitud ja võistkonnani viidud ja loodame, et see toob positiivse muutuse," ütles Voolaid.

Konstantin Vassiljev, kes Leedu mängus oli pingi peal, tõdes, et meeleolu koondises on olnud töine. Kuigi arusaadavalt tunnevad kõik pettumust, tuleb reservid leida enese seest. "Pea peab töötama iga minut, iga päev, iga tund, et midagi läheks paremaks. Ma arvan, et me kõik siin saame aru, et ühe päevaga keegi meist väga kiiremaks või tehnilisemaks ei muutu. Kõige suurem reserv on meil arvatavasti oma peades, oleme valmis lihtsalt juurde panema," arvas Vassiljev.

Eesti kaotas kolmapäeval koduväljakul sõprusmängus 1:3 Leedule, Põhja-Makedoonia aga käis väljakul neljapäeval, kui EM-finaalturniiri play-off kohtumises alistati Kosovo 2:1.

