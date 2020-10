Sappinen kasutamata jäänud võimalustest: kaotasime kaks punkti

Sappinen lõi koondise pühapäevases mängus Põhja-Makedoonia vastu kaks väravat. "Iseenesest ei kõla see [kolm väravat kolme päeva jooksul] halvasti, aga jäävad kripeldama need, mis jäid löömata ja mille tõttu ei saanud me võidupunkte," ütles ründaja kohtumise järel intervjuus ERR-ile.

"Vaadates variante, mis meil olid, on need kaotatud kaks punkti," lisas ta.

"Meeskonna poolt oli väga hea töö, nad nägid mu liikumisi, kogu meeskond tahtis väravaid lüüa. Kõigil oli väga-väga suur tahe, et asjad oleks paremini kui nad olid enne," ütles Sappinen lõpetuseks.