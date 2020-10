Kruuda: reedel peaksime saama infot, kuidas ralliaasta lõppeb ja kuidas järgmine käima läheb

Ralliekspert Gustav Kruuda usub, et juba reede hommikul võivad Sardiinia etapil toimuda väga otsustavad sündmused ja asja teeb sõitjatele raskemaks asjaolu, et jätkuvalt on segadused MM-sarja kalendriga.

Türgi rallil oli väga suur osakaal õnnel. Kuidas iseloomustad Sardiiniat ja kas igal juhul võidab parim mees?

Igal rallil on natuke õnneaspekti sees, aga Sardiinia on ka keeruline ralli. Katsed on väga tehnilised. Väga palju on ka uusi lõike, mida sõitjad pole läbi sõitnud. Ralli toimub natuke hiljem [kui tavaliselt] ja katsed on saanud rohkem vett. Vesi on natuke katseid ära uhanud. Mingid kohad on päris keeruliseks läinud ja homne hommik võib olla väga huvitav.

Ott Tänakul on kolmas stardikoht. Kuidas reedeseid katseid iseloomustad ja mida see koht talle annab, mida võtab.

Kolmas stardikoht on kuuma grupi keskel - saaks paremini, saaks halvemini. Esimesena oleks kindlasti halvem minna, viiendana oleks kindlasti parem minna. Ega midagi muud öelda ei ole. Katsed on väga keerulised, tehnilised, kitsad. Oleme näinud, kuidas kohalikud ajakirjanikud on neil katsetel käinud, teinud ülevaateid ja kõik arvavad, et need kaks katset reede hommikul võivad saada sel rallil otsustavaks.

Hästi palju segadust on olnud hooaja kalendriga. Neljapäeval oli üks kõlakas, et sari võib üldse selle nädalaga ära lõppeda. Siis on teada, et ametlikult on kalendris Belgia. Siis on sahistatud juttudega Monza rallist... Kui raske on teadmine, et tegelikult ei tea keegi, mitu punkti MM-sarjas sel hooajal veel saadaval on.

Kuna sõitjad ei tea, palju punkte on jagada, siis on raske end kuhugi positsioneerida: kas pean lõpetama selle ralli kuuendana, viiendana või kolmandana? Praegu ei tea sõitjad, kas jagatakse 30, 60 või 90 punkti. Natuke on küll raske ennast sättida. Eriti Elfyn Evansil, kes juhib ja kellele oleks see teadmine kõige olulisem. Viimaste juttude järgi olen kuulnud, et võib-olla Monza ralli ikkagi lisatakse kalendrisse, mis meile kui eestlastele peaks olema väga positiivne - see tähendab 30 lisapunkti, kui punktidega mingit liigutust ei ole. Täna oli FIA-s järgmise aasta kalendri osas koosolek. Arvan, et homse päeva jooksul peaksime saama päris palju uut informatsiooni, kuidas see aasta lõppeb ja kuidas järgmine aasta käima läheb.