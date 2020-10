Suurtuuri debüüti teha lootnud Vahtra: väga kurb ei ole

Esimest hooaega World Touri tasemel sõitev maanteerattur Norman Vahtra võis veel mõne nädala eest loota, et tänavusel Itaalia velotuuril teeb ta oma suurtuuri debüüdi. Nii tundus tõenäoline, et järgmistel nädalatel saame Itaalias põnevusega jälgida mitte ainult Tanel Kangerti käekäiku. Israel Start-Up Nation 23-aastast Vahtrat siiski Giro koosseisu ei võtnud ning praegu on tartlane Belgias, kus valmistub hooaega lõpetavateks ühepäevasõitudeks.

"See sai mulle selgeks paar nädalat tagasi. Otseselt ei öeldudki, et 100 protsenti saad või ei saa. Kuulsin Slovakkia tuuri ajal seda, loeti nimesid ette. Ise seda tiiminimekirja vaadates tundub, et neil oli sprindirong täiesti täis," ütles Vahtra Vikerraadiole. "Meil on selline rivistus, et on üks mees, kes suudab mäest üles minna ja ülejäänud on sprindirongis. Päris huvitav. Tundub, et kõik või mitte midagi lähevad tegema. Sprinterite puudust pole, aga meie tiimis ei olegi nii kõvasid maailmaklassi sprintereid, nad võtsid ikkagi parima, mis võtta on."

Seekordne Giro on päris mägine ehk võib oletada, et kui Vahtra oleks sinna sõitma saanud, poleks tal väga kerge olnud. "Puhtaid sprinteritele mõeldud etappe on võib-olla ainult kolm tükki. Suhteliselt keeruline olnuks küll. Selles mõttes ei ole väga kurb," sõnas ta.

Vahtra nõustus, et tänavuse Itaalia velotuuri suurfavoriit on Ineose rattur Geraint Thomas. "See on kõige loogilisem pakkumine, sest eraldistarte on nii palju ja ta on ülepea tugevam eraldistartides. Ta peab ainult natuke kinni hoidma teistest tõusude peal," arvas Vahtra.

Koroonaviiruse pandeemia lõi tänavuse rattakalendri üsna segamini ja nii algab Giro viimasel nädalal ka Hispaania velotuur. Vahtra sõnul ei sõida ta ilmselt ka seal. "Praegu on teised plaanid. Tundub, et saan paar ühepäevasõitu veel ja siis ongi hooaeg läbi," ütles Vahtra, kes peaks kolmapäeval võistlema De Brabantse Pijli ja pühapäeval Gent-Wevelgemi sõidul.