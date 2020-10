Tanel Kangert: enne karjääri lõppu tahaks suurtuuril etapi võita

Profirattur Tanel Kangert läheb laupäeval algavale ja kolm nädalat kestvale Giro d'Italia velotuurile eesmärgiga jõuda etapivõiduni. Kangertile sobivalt on võistlustrass pigem mägine ja kavas on ka kolm eraldistarti.

103. Giro d'Italia algab lühikese 15-kilomeetrise temposõiduga, misjärel võtavad 22 profimeeskonna jalgratturid ette teekonna Lõuna-Itaaliast Palermost põhja poole finišipaiga Milano suunas. Kangerti tiim EF Pro Cycling on väljas meeskonnaga, kus selge liider üldkokkuvõttele puudub.

"Meil on selline tiim, mida suurtuuridele polegi varem saadetud," rääkis Kangert intervjuus ERR-ile. "Mõni sõidab vist üldse esimest korda suurtuuri. Saab olema lõbus. Etapivõit sellelt tiimilt oleks kindlasti miinimumprogramm, võib olla isegi paar. Minu eesmärgid pole muutunud: olen suurtuure väga palju sõitnud, aga etapivõit on siiani võtmata. Enne karjääri lõppu võiks selle ikkagi korda saata. Kas nüüd Girol või järgmisel paaril aastal. Tuleb lihtsalt olukorrad ära kasutada. Enda päevi on mulle antud ka varasemalt korduvalt. Aga tihti on tulemuseks olnud koht esikümnes. Tahaks midagi säravamat, mõne etapi ära tuua."

Velotuuri suurimad võitjasoosikud on paljude hinnangul briti ratturid Ineose tiimi kuuluv Geraint Thomas ja Kangerti tulevase koduklubi Mitchelton-Scotti värvides sõitev Simon Yates. Häid üldkokkuvõtte mehi on teisigi, unustada ei maksa Giro kahekordset võitjat itaallast Vinzenzo Nibalit.

"Seda ei juhtu just sageli, et Giro d'Italia algab minu kodukandist Sitsiilias, kus sai lapsena nendel teedel võisteldud. See pakub suurepärase emotsiooni," ütles Nibali.

Velotuuri 21 etapist neli soosivad selliseid häid sprintereid nagu Peter Sagan. Mägiseid etappe on Girol tosinajagu, neist viis kõrgmägedes.

"Kui viimane nädal on nii raske, kui paberil paistab, siis see võib kõik peapeale pöörata," arvas Kangert. "Aga võib olla on selleks ajaks vahed juba nii suured, et ei juhtu enam suurt midagi. Kuna Giro toimub sel aastal sügisel, siis võib juhtuda, et kõrgmäed on lumised ja ei saagi kõiki etappe sel kujul läbi viia. Oht on suur."

Giro d'Italia on Kangerti viimane sõit EF Pro Cycling klubi eest.