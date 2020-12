Geraint Thomas kukkus treeningul ja nihestas õlga

2018. aasta Tour de France'i võitja Geraint Thomas kukkus pühapäevasel treeningul rattaga ning nihestas õlga. Ineos Grenadiersi rattur teatas, et jätkab treenimist sisetingimustes.

2020. aasta lõpp on Walesist pärit ratturile olnud õnnetu, sest mäletatavasti kukkus ta ka Giro d'Italia velotuuri kolmandal etapil, kui sõitis võistluse algfaasis otsa joogipudelile, mille järel murdis vaagnaluu.

"Mitte just selline pühapäev, mida ma ootasin. Kukkusin jää peal ja nihestasin õlga," kirjutas Thomas sotsiaalmeedias. "Peale kahte valusat tundi on kõik taas korras. Luumurdu ei ole ehk kõik on hästi ja loodan esmaspäeval rattaga sisetingimustes edasi treenida."

Thomas on varasemalt BBC-le öelnud, et tema 2021. aasta eesmärkideks oleksid Tour de France ja Tokyo olümpiamängud, kuid ei välistanud ka Giro d'Italia velotuurile naasmist.