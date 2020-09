Nadal pääses Prantsusmaa lahtistel kerge vaevaga kolmandasse ringi

Nadal sihib Prantsusmaal rekordilist 13. esikohta, millele ta astus lähemale peale tund aega ja 42 minutit kestnud kohtumist. Lisaks püüab hispaanlane Roger Federeri suure slämmi turniiride võitude rekordit, mis kuulub šveitslase nimele 20 esikoha karikaga. Seejuures ei ole Federer kordagi võidutsenud Prantsusmaa lahtistel.

"Mu eesmärk on mängida nii hästi, kui suudan. See oli minu jaoks hea matš. Ma olen väga õnnelik," ütles Nadal kohtumise järel. "Järgmisena tuleb järjekordne keeruline matš. Ma loodan mängida oma parimat mängu. Minu jaoks on olnud alati eriline mängida siin Pariisis."

Järgmises ringis kohtub Nadal kas jaapanlase Kei Nishikori (ATP 35.) või itaallase Stefano Travagliaga (ATP 74.).