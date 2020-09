Nadal kritiseeris Prantsusmaa lahtiste uusi palle: need ei sobi liivale

Pikka aega Babolati tennisepalle kasutanud slämmiturniiril mängitakse tänavu Wilsoni pallidega ja teise asetusega Nadali see ei rõõmusta.

"Nendes tingimustes on pall äärmiselt raske," rääkis hispaanlane reedel reporteritele. "Pall on eelmiste aastatega võrreldes palju aeglasem ja nendes külmades ning niisketes tingimustes on see väga-väga raske."

Tavapäraselt mais-juunis toimuvad Prantsusmaa lahtised lükati tänavu koroonapandeemia tõttu septembri lõppu ja Nadali sõnul muudab see mängu oluliselt.

"Treenisin nende pallidega Mallorcal. Soojades tingimustes oli see väga aeglane, ma arvan, et see ei ole liivaväljakute jaoks hea pall. Aga nendes tingimustes siin teeb see olukorra veel keerulisemaks. Teadsin seda kõike enne siia saabumist ja seega pole probleemi: tuleb lihtsalt väljakutse vastu võtta," lisas 19-kordne slämmiturniiride võitja.

"Samas usun, et korraldajad peaksid sellele järgmiseid aastaid silmas pidades siiski mõtlema, sest äärmiselt raske pall muutub küünarnukile ja õlgadele ohtlikuks," tõdes Hispaania tennisestaar.