Tiitlikaitsja Nadal sai Rooma turniiri veerandfinaalis üllatuskaotuse

Maailma teine reket vandus kaks tundi ja neli minutit kestnud matši järel 2:6, 5:7 alla argentiinlasele Diego Schwartzmanile (ATP 15.).

Enne laupäeva Schwartzmani vastu kõik üheksa omavahelist kohtumist võitnud hispaanlane tegi kohtumise jooksul 30 sundimata viga noorema vastase 17 vastu ning kaotas oma servi viiel korral.

"Võime vabandusi otsida, aga on selge, et ma ei mänginud piisavalt hästi," ütles Nadal pärast kaotust. "See ei olnud minu õhtu. Ta mängis väga hästi ja mina mitte. Sellised asjad juhtuvad. Pärast pikka võistluspausi mängisin kaks head matši ja nüüd ühe halva hea vastase vastu."

Koroonapandeemia tõttu US Openist loobunud Nadal hakkab Prantsusmaa lahtistel jahtima juba 13. tiitlit. "See on eriline ja ennustamatu aasta. Tegin siin oma töö ära, mõned asjad läksid hästi ja mõned mitte. Jätkan tööd õige suhtumisega, et endale võimalus anda," lisas Nadal.

Kaheksanda asetusega Schwartzman kohtub Rooma turniiri poolfinaalis Kanada tennisisti Denis Shapovaloviga, teises poolfinaalis läheb maailma esireket Novak Djokovic vastamisi nelja parema sekka pääsemisega Norra tenniseajalugu teinud 21-aastase Casper Ruudiga.