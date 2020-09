21-aastane Casper Ruud tegi Roomas Norra tenniseajalugu

Ruud alistas kolm tundi kestnud lahingu järel kohaliku tähe, maailma edetabelis kaheksandal kohal oleva Matteo Berrettini. Avaseti 4:6 kaotanud norralane võitis teise seti 6:3 ning jäi kolmanda seti kiires lõppmängus 2:4 ja 3:5 kaotusseisu, kuid võitis tie-break'i viimaks 7:5.

ATP tabelis 34. kohal olev Ruud tegi sellega ajalugu, sest varem pole ükski Norra tennisist nii kõrgetasemelisel turniiril - Masters-sarja osavõistlustest on kõrgema tasemega vaid neli slämmiturniiri - poolfinaali pääsenud. Enne Ruudi pääses viimase Norra tennisistina sama taseme turniiril kaheksa parema sekka tema isa Christian.

Poolfinaalis ootab noort norralast aga maailma esireket Novak Djokovic, kes oli oma veerandfinaalis 6:3, 4:6, 6:3 üle sakslasest Dominik Koepferist.

"Djokovic on üks kõigi aegade parimaid mängijaid, kes on siin võidutsenud mitmel korral. See saab olema minu karjääri raskeimaks mänguks, seega ootan seda väga. Pall on ümmargune ja kõike võib juhtuda," sõnas Ruud.