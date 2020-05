Pärnu Sadama mänedžer: meeskond on kahes mõttes raskes seisus

Pärnu Sadama korvpallimeeskond on play-off mängude ära jäämise tõttu rahaliselt keerulises seisus, kuid üheskoos toetajatega loodetakse, et tiim sügisel jätkab ja soovitakse peatreeneriks palgata jätkuvalt Heiko Rannula.

Sadama korvpallimeeskonna peatreener Rannula nendib, et hooaja täielik katkestamine mõjus külma dušina, kui valitsus 12. märtsil koroonaviiruse leviku tõttu eriolukorra välja kuulutas.

"Eks ta oli ikka ootamatu. Jutud käisid, et see viirus levib, aga et see nii järsku tuleb - ikkagi ei olnud selleks valmis, et päris kinni pannakse, "lausus Rannula ERR-ile. "Mõtlesime, et tuleb väike paus või midagi sellist. Et ta nii läks, selleks valmis ei olnud, kuid iga päevagaa sai uudistest teada, et asi on tõsine ja siis tuli sellega leppida."

Eesti-Läti liigas seitsmendal kohal olnud ja kodustel meistrivõistlustel medalit noolinud Pärnu oli just hooaja teises pooles saanud platsile tulemusi tegeva koosseisu. Meeskonna mänedžeri Johan Kärbi sõnul mõjus play-off mängude ärajäämine väga valusalt nii klubi rahakotile kui ka mängijate vaimule.

"Meeskond on kahes mõttes raskes seisus," lausus Kärp. "Üks osa on kindlasti, mis puudutab majanduslikku poolt ja rahalisi vahendeid ja see on väga-väga raskes seisus. Teine pool on ka moraalne pool, kui sa oled terve hooaja teinud tööd, et saada kokku võistkond, kes oleks valmis võtlema medalite eest ja see mingil hetkel sul ära lõigatakse, siis see on väga valus."

Kuna väljundit enam polnud, siis ei leidnud ka paljud tiimi toetajad enam mõtet rahasid üle kanda ja nii lõppes Pärnu meeskonna mängijatel päevapealt ka töö.

"Ei me ei ole meestele palku võlgu ja me oleme aastaid hoidnud Pärnus sellist joont, et kõige tähtsam on, et poisid saavad oma rahad kätte," jätkas Kärp. "Loomulikult said poisid oma rahad kätte ainult märtsi keskpaigani, kuni neil töö lõppes. Mul on väga kahju meeskonnast, kes peavad siin suvel mitu kuud hakkama saama ilma rahata ja tean juba nii mõndagi meest, kes on ise ka tööle läinud. Ega nendel ka kerge pole."

Rannula, kes on ühtlasi ka meeste rahvuskoondise abitreener ja Eesti U-18 koondise peatreener, juhutöödest kinni haarama veel ei pea. Ta nendib, et meistriliiga klubi peatreeneri ametis rikkaks ei saa, kuid keerulise suve elab üle ja on valmis, et uued pakkumised tulevad senisest tagasihoidlikumad.

"Sügisest alates on hoopis teised rahad ja teine olukord. Ära elab, rikkaks ei saa ja sa pead olema ala fanatt. Peab seda tööd armastama ja kui ainult raha pärast seda teha, siis kindlasti oleks mõtekam on midagi muud teha."

Rannula vahetas mängijasärgi treeneri ameti vastu kuus aastat tagasi ja on peatreenerina kõik kuus aastat järjest vedanud just Pärnu meeskonda. Tema juhendamisel võitis Pärnu mullu esimest korda ajaloo jooksul Eesti meistrivõistlustel medali - pronksi ja klubi soovib teda palgata ka uueks hooajaks.

"Kindlasti tahame Heikot. Heiko on meie esimene valik," ütles Kärp. "Ta on teinud väga head tööd Pärnus. Ma arvan, et paljuski tänu temale oleme jõudnud sinna, kus oleme. Küll aga ei kujuta ma ette, kas suudame teha Heikole sel aastal väärilise pakkumise."

Koduses Tartus viibiv 36-aastane Rannula ütleb, et käed juba sügelevad ning loodab, et saab suvel teha tööd vähemalt rahvusmeeskonnaga. Eriolukorra ajal on ta täiendanud oma teadmisi veebikoolitustega.

"Oh arendamist vajavad kõik küljed. Ma olen ikkagi veel noor treener ja siin õppida on palju. Positiivne ongi see, et selle aja jooksul ma olen igasuguseid koolitusi vaatanud läbi veebi ja on päris palju huvitavat siit sealt noppida saanud."

Sponsoritel on väga rasked ajad, kuid Pärnu meeskonna mänedžer Johan Kärp loodab, et 1,5 kuu jooksul saadakse uue hooaja rahalistest võimalustest pilt ette. "Oleme kokku leppinud selles, et enne jaanipäeva peame pildi selgeks saama, kes on toetajad, mis osas jäävad toetajateks. Eks me siis alustame peatreenerist ja sealt hakkame edasi minema. Igal juhul üritame teha kõik, et järgmine aasta Pärnus korvpall säilib."