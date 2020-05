Jaak Karp: tähtis on säilitada head treenerid ja taustajõud

Rapla Avis Utilitase korvpallimeeskonna mänedžer Jaak Karp sõnas intervjuus ETV spordisaatele, et kärbetest pääsu pole, kuid tulevikku silmas pidades on oluline teha neid nii, et töö kvaliteet kannataks kõige vähem. Suurim hirm seisneb aga küsimuses, mida pealtvaatajate puudumine spordile kaasa toob.

Mida teil praegu Raplas on ja mida teil ei ole?

See on alustuseks päris keeruline küsimus. Meil on endiselt klubi. Olukord on keeruline - selles pole mingit kahtlust! Esimene eesmärk on igal juhul, et klubi tegevus ja meeskonna tegevus jätkuks.

Tavaliselt sellisel hetkel mõtled juba järgmisele hooajale ka. Praegu ilmselt ka, aga mida sa sponsoritele müüd? Mis kaupa?

See ei olegi kõige keerulisem küsimus. Meil on meistriliigas kümme aastat seljataga. Mida müüa, on meil tegelikult olemas. Kõigi nende aastate jooksul on meie meeskonna tegevus olnud suure tähelepanu all. Väikse linna ja kogukonna kohta on ka väga hästi läinud. Me müüks sedasama asja: kokkuhoidvat kogukonda, emotsiooni. Ma arvan, et kaup ei ole kindlasti kriisi tõttu kehvemaks läinud.

Väga robustne arutluskäik ütleb, et kui raha on vähem, siis lähevad mängijate palgad alla. Samas see võiks minna nii üle maailma. Eeldame, et on väiksem eelarve. Kust annab veel kokku tõmmata peale palgal olevate inimeste palkade?

Mina olen mõelnud niimoodi, et kokku tuleb tõmmata - see on selge! Aga seda teha nii, et töö kvaliteet kannataks kõige vähem. Meie klubi näitel saan öelda, et suhteliselt haruldane on seis, kus meil on oma üldfüüsilise treener ja oma füsioterapeut. Need on kaks ametit, mis kindlasti on spordiklubi juures ülimalt olulised. Tähtis on säilitada head treenerid ja taustajõud. Okei, me teeme kõik seda väiksema raha eest, aga eesmärk peaks olema teha seda maksimaalselt hästi.

Me kõik loodame, et sügisel läheb edasi. Üks võimalus on see, et publikut ei lasta saali. Kui suure osa eelarvest moodustab publikutulu?

Meie jaoks on publikutulu olnud arvestatav sissetulek alasti. Meil on saal enamasti täis. Tihtipeale oleneb sellest, kuidas meeskonnal parajasti läheb. Aga kolm kevadet tagasi, kui õnnestus esimest korda finaalis mängida, siis oli piletitulu ligi kümme protsenti meeskonna eelarve sissetulekutest. Aga piletitulu puudumine hirmutav vähem kui see, mis pealtvaatajate puudumine spordi endaga teeb. Tulevikku vaadates on see kõige suurem hirm.

Kas tunned, et praegusel ajal Eesti klubid teevad omavahel rohkem koostööd ka?

Ma saaks öelda seda, et kui palju nüüd rohkem, aga teeme! Mul on hea tunne. Reedel oli meistriliiga nõukogu viimane koosolek ja mulle meeldis see meeskondade ja klubide üldine meelsus. Selgelt on eesmärk jätkata. Keegi ei tunne end ülemäära turvaliselt ja kindlalt, aga soov on igal juhul jätkata.