Froome ei kujuta ette, kuidas Touri korraldajad takistavad massikogunemisi

Tour de France peaks kõigi eelduste järgi algama 29. augustil. Palju on spekuleeritud, et võistlus võib toimuda pealtvaatajateta, sest Prantsusmaal on kuni seprembrini keelatud suured massiüritused.

"Kas korraldajad on üldse võimelised kontrollima ja piirama suurte rahvamasside kogunemisi? Teoorias on küll lihtne korraldada võistlust ja seda vaid ülekannete vahendusel näidata," kommenteeris Froome. "Puudu on ainult inimestest moodustunud inimketid, kes ratturitele kaasa elavad, aga võib-olla sellist võistlust ongi meile tänavu vaja. Ma ei tea."

Mullu Dauphine velotuuril raske kukkumise üle elanud Froome tahab teha läbi aega võimsama tagasituleku ning teenida viienda Touri tiitli, mis viiks ta samale pulgale rekordihoidjate Jacques Anquetil', Eddy Merckxi, Bernard Hinault' ja Miguel Indurainiga.