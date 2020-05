Kopenhaageni valik: Tour de France või jalgpalli EM

Kopenhaagen taotles Touri esimeste etappide korraldusõigust juba neli aastat tagasi ja mullu tuli kauaoodatud kinnitus. Kopenhaagenist saaks põhjapoolseim linn, kust Tour on alanud. Seal toimuksid 2.-4. juulini kolm esimest etappi, vahendab Spordipartner.ee.

Taani väljaanne Ekstra Bladet kirjutab, et Touri korraldav ettevõte Amaury Sport Organization ja UEFA on läbirääkimiste lõppjärgus jõudmaks lahenduseni, et mõlemad suured spordisündmused saaksid Taanis toimuda. Parken Stadium peaks kavade kohaselt võõrustama 12.-28. juunini B-grupi mänge ja kaheksandikfinaali. Taani alaliidu juht Jesper Möller ütles aga, et mängude toimumise tõenäosus on 50:50.