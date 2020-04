Tour de France võib veelgi edasi lükkuda, Vuelta Hollandist ei alga

Aasta suurima rattaspordivõistluse Tour de France'i toimumine algusega 29. augustil sattus kahtluse alla, kui Prantsuse peaminister Edouard Philippe teatas, et kõik suured spordiüritused on riigis keelatud kuni septembrini.

Mõned tunnid hiljem täpsustas spordiminister, et see klausel ei pruugi puudutada Tour de France'i, kus võidakse kehtestada pealtvaatajate piiramise nõue, vahendab Spordipartner.ee.

Philippe lisas, et kuni septembrini ei tohi pidada üritusi, kus on üle 5000 inimese. "Kõik erandid on vaja eelnevalt kooskõlastada kohaliku politseiga ja need peavad olema pikalt ette planeeritud," märkis Philippe.

Samas on Touri direktor Christian Prudhomme varem öelnud, et "suletud uste taga" tema võistlust ei korralda. Uue võimaliku olukorra Prudhomme kommentaare ei jaganud. Prantsusmaa jalgpalli kaks tugevamat liigat on hooaja lõppemisest juba teatanud.

Prantsusmaal on koroonaviirusesse surnud rohkem kui 23 000 inimest, mis on suuruselt neljas number pärast USA-d, Hispaaniat ja Itaaliat. Prantsusmaal ei tohi ratturid maanteel treenida, kuid see piirang võib kaduda 11. mail.

Hispaanias toimuva suurtuuri Vuelta korraldajad andsid aga teada, et algselt Hollandis algama pidanud tuur teisest riigist siiski ei stardi. Vuelta pidi algama 14. augustil Utrechtist, kuid on nüüd edasi lükatud. Kuna Tour de France tõsteti perioodile 29. august – 20. september, siis Vuelta ümber tõstmiseks kalendris enam väga palju ruumi polegi.