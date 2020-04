Tom Dumoulin: virtuaalsõitude tulemused ei näita midagi

Koroonaviiruse laiaulatusliku leviku ajal on vähemalt rattaspordis märkimisväärselt kasvanud virtuaaltreeningute ja -võistluste osakaal. Eriti populaarseks on see kujunenud Hispaanias, Itaalias ja Prantsusmaal, kus maanteel treenimine ei ole praegu lubatud.

2017. aasta Giro d'Italia võitja Tom Dumoulin võttis osa virtuaalsest Amstel Gold Race'ist, kuid ei vaimustunud sellest. "Mõistan, miks see eksisteerib ja see on parem kui mitte midagi, kuid see on kaugel päris asjast," vahendab Jumbo-Visma meeskonnas sõitva Dumoulini sõnu Spordipartner.ee.

"Tulemused ei ole adekvaatsed, need ei ütle midagi. Wout van Aert on pedaalimise jõu poolest kuningas, kuid ta sai virtuaalsel Flandria tuuril kõigest kümnenda koha. Kuna seadmed tulevad erinevatelt tootjatelt, siis need ei ühendu piisavalt täpselt. Sisestatud kaal peab olema väga täpne, vastasel juhul on see ebaõiglane," jätkas Dumoulin.

Siiamaani Sunwebi esindanud Dumoulin ei ole saanud Jumbo-Visma eest startida, sest taastus põlvetraumast ja aasta alguses kimbutas teda lisaks kõhuprobleem. Tänavusel Tour de France'il loodab ta startida koos Primoz Roglici ja Steven Kruijswijkiga. Hollandi passiga Dumoulin elab vahetult teisel pool piiri Belgias ja saab tavapärasel moel treenida.

"Ma ei istu iga päev ratta selga kindla eesmärgiga. Üritan end vormis hoida ja püstitan igaks päevaks eraldi eesmärgi. Me ei tea ju, kas Tour toimub. Virolooge kuulates ei ole see tõenäosus suur," nentis Dumoulin.