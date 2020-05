Profiratturite hooaeg lõpeb veel mitteametliku plaani järgi novembri keskel

Võistlemisega plaanitakse alustada 1. augustist, mil antakse start kuulsale Itaalia ühepäevasõidule Strade Bianche. Seejärel toimuvad Poola velotuur ja Milano-San Remo. Hooaja lõpetaks 14. novembril peetav ühepäevasõit Giro di Lombardia. Kalendrisse on mahutatud samuti kõik kolm suurtuuri: 29. augustist algab Tour de France, 3. oktoobrist Giro d'Italia ja 20. oktoobrist Vuelta.

Riikide meistrivõistlused toimuvad augusti lõpus ning maailmameistrivõistlused septembri lõpus.

New calendar, according to AS report pic.twitter.com/pKNhafD86h