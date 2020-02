Murray võib uuesti noa alla minna: tahan karjääri jätkata

"Tahan karjääri jätkata. Küsimus on lihtsalt selles, kas ma olen võimeline," rääkis mullu jaanuaris puusaoperatsioonil käinud Murray teisipäeval intervjuus Guardianile. "See periood on olnud uskumatult keeruline, sest vastuseid ei ole lihtne saada."

"On selline nähtus nagu heterotoopiline ossifikatsioon, ehk luu kasvamas väljaspool skeletti. See kasvab pehmes koes veel 14-16 kuud pärast operatsiooni ja võib põhjustada paistetust ja valu," iseloomustas Murray viimast terviseprobleemi. "Kui üritada seda eemaldada kasvamise protsessi käigus, kasvab see lihtsalt tagasi. Minu viimasest operatsioonist on nüüd möödunud 13 kuud ehk ma peaksin järgmise kuu lõpuks teadma, kas saan nii edasi mängida."

"Kui seda ei suudeta artroskoopiaga parandada, peab puusa jälle lahti lõikama ja sellest taastumine võtab kauem aega," kinnitas šotlane.

Endise esireketi sõnul ei ole mängunälg veel kadunud ja Austraalia lahtistest loobumine oli tema jaoks raskeks otsuseks. Kui kõik läheb plaanipäraselt, alustab Murray hooaega 25. märtsil algava Miami turniiriga.