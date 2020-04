Järjekordne WTA tenniseturniir jääb tänavu ära

Naiste profitennise katuseorganisatsioon WTA teatas, et on sunnitud augustisse planeeritud kõrgetasemelise Montreali turniiri edasi lükkama.

"Tulenevalt Quebeci valitsuse otsusest, mille kohaselt ei tohi 31. augustini 2020 avalikke üritusi korraldada, oleme sunnitud tänavase Montreali turniiri lükkama järgmisesse aastasse," kommenteeris WTA kõneisik.

"Inimeste tervis ja turvalisus on alati meie number üks prioriteediks. Mõistame, et see oli keeruline otsus, kuid ootame juba 2021. aastat, et saaksime tagasi Montrealis olla."

Tänavune Montreali turniir toimunuks 7.–16. augustil. Mullu võidutses kodupubliku rõõmuks kanadalanna Bianca Andreescu.