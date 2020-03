Tänak: reedene äpardus oli minu viga ja võtan vastutuse enda peale

"Ma olen rahul, et võitsin Hyundais veel ühe teise koha. Tunnen, et pingutasin sel nädalalõpul nii kõvasti kui suutsin. See oli selle tiimi ja autoga esimene õige kruusaralli," kommenteeris ta meeskonna pressiteate vahendusel.

"Meil oli sel nädalalõpul võimalus võita, aga reedehommikune äpardus oli minu viga ja võtan kogu vastutuse. Ülejäänud võistluse jooksul lootsime lihtsalt võtta mis võimalik ning aeglaselt-aeglaselt aega ja kohti tagasi võtta."

"Paljudel põhjustel oli tegu nõudliku ralliga ja ka vaimselt üsna raskega, aga tulime taas pjedestaalile, mis on hea," lõpetas Tänak.

Tänak oli Mehhikos Hyundai parim piloot, sest nii Thierry Neuville kui ka Dani Sordo katkestasid ja MM-punkte ei teeninud.

"Olen kindel, et reedese õnnetuseta võinuks Ott palju enam võidu eest võidelda, aga ta suutis tõusta teiseks, mis on tiimi jaoks väärtuslik tulemus," kommenteeris tiimipealik Andrea Adamo.

"Ka Thierryl oli suurepärane nädalalõpp ja kahjuks ei suutnud meie vea tõttu vastavat tulemust tuua - seda me ei väärinud."

Kolme etapi järel tõusis MM-sarja liidriks Ogier, kel koos 62 punkti. Järgnevad Elfyn Evans (Toyota; 54) ja Neuville (42). Tänak on 38 punktiga Kalle Rovanperä (Toyota; 40) järel viies. Võistkondlikult juhib Toyota (110) Hyundai (89) ees.