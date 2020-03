Tänak ei mõtle rallivõidule: Ogier pole rumal ja kontrollib olukorda

Nii 13. kui 14. kiiruskatsel sai Tänak teise koha, viimasel lõunapausile eelnenud katsel näitas ta parimat aega. "Meil oli üsna puhas läbimine," kommenteeris Tänak WRC otseülekandele oma hommikust esitust. "Eile surusin rohkem, täna sõitsin pigem tunnetuse ja enesekindluse nimel."

Kell 22.56 algava õhtuse osa eel jääb Tänak teisel kohal olevast Teemu Suninenist maha 6,6 sekundit. "Vahe ei ole väga suur, peame üritama seda kinni sõita," kinnitas eestlane. Katsete teine läbimine on tavaliselt keerulisem, peame puhtalt sõitma.

"See on alles meie teine päev kruusal [Hyundai roolis]," jätkas Tänak. "Ma ei tea kõiki selle auto trikke veel nii hästi ja ma ei ole selle masinaga harjunud. Auto on kahtlemata kiire, pean lihtsalt sellega harjuma."

Küsimusele, kas Tänak mõtleb ka rallivõidust, vastas saarlane: "arvan, et see tüüp [Ogier] ei ole nii rumal ja kontrollib olukorda!"