Elina Svitolina võitis Monterrey tenniseturniiri

Maailma edetabelis viiendat kohta hoidvale Svitolinale oli see rohkem kui aasta jooksul esimeseks turniirivõiduks. Kolm tundi kestnud finaalmängus kujunes eriti pikaks esimene geim, kus Bouzkoval oli kokku kasutada seitse murdepalli.

"See oli imeline matš," ütles Svitolina võidujärgses intervjuus. "Marie võitles hästi ja ma usun, et see oli maailmatasemel kohtumine. Me mõlemad mängisime väga hästi, võitlesime ja see ei olnud kerge mäng. Pealtvaatajad sundisid meid pingutama näitama oma parimat mängu. See võit on järjekordne samm minu eesmärkide poole ja me oleme õigel teel."

Kohtumise jooksul servis Svitolina kuus ässa. Topeltvigu tegi ukrainlanna kolm ja tšehhitar ühe.