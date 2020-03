Kontaveit kuulub kahes WTA arvestuses maailma kümne parema hulka

Kontaveit on sel hooajal jagu saanud esikümnemängijast kahel korral. Aasta esimesel suure slämmi turniiril ehk Austraalia lahtistel meistrivõistlustel sai ta kolmandas ringis jagu šveitslannast Belinda Bencicist (WTA 7. sel hetkel) ja Tallinnas peetud Föderatsioonide karikasarja Euro-Aafrika tsooni I grupi alagrupiturniiril võitis ta ukrainlannat Elina Svitolinat (WTA 4.). Kahel korral on Kontaveit pidanud tunnistama ka top10 mängija paremust. Brisbane'i turniiril kaotas eestlanna teises ringis Kiki Bertensile (WTA 6.) ja Austraalia lahtiste veerandfinaalis Simona Halepile (WTA 4.).

Samas edetabelis hoiab esikohta hispaanlanna Garbine Muguruza, kes on maailma esikümne mängija alistanud kolmel korral. Teine on ameeriklanna Danielle Collins, kes on sarnaselt Kontaveidile alistanud esikümne mängija kahel korral.

Protsentuaalselt on enim tagasituleku mänge võitnud šveitslanna Leonie Kung (46,4%, 5 kohtumist), teist kohta hoiab selle tabelis rumeenlanna Simona Halep (46,4%, 12 kohtumist) ja kolmandat belglanna Elise Mertens (45,7%, 14 kohtumist). Kontaveit on selles pingereas 42%-ga hoidmas kaheksandat kohta.