Ott Tänak: teame, et võime olla veelgi paremad

Autoralli MM-sarja valitsev maailmameister Ott Tänak tunnistab, et Hyundaiga harjumine võtab aega, kuid et ta muutub iga päevaga uue auto roolis üha enesekindlamaks.

Tänak valmistus järgmiseks MM-sarja etapiks Hispaanias ja nädalavahetusel Portugalis toimunud kohalike meistrivõistluste etapil.

"Tunne on pärast testi hea," tunnistas Tänak WRC kodulehele. "Tunnen end autoga mugavalt. Teame, et on kohti, kus saame areneda. Teame, et võime olla veelgi paremad. Vaadates suurt pilti, saame aga aru, et meilt on veel palju rohkem tulemas."

"Enne Hispaania testi ei teadnud ma, kuidas auto kruusal käitub, aga nüüd ma õpin üha rohkem ja saan autot aina paremini tundma."

Tiitlikaitsja Tänak hoiab autoralli MM-sarja kuuendat kohta, jäädes üldliider Elfyn Evansist (Toyota) maha 22 silmaga.

Järgmine MM-ralli peetakse järgmisel nädalavahetusel Mehhikos, kus Tänak tuli mullu veel Toyota roolis sõites teiseks.