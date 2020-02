18-aastane ameeriklanna saatis Svitolina kohvreid pakkima

"Ma usun, et kõige olulisem oli keskenduda, hoida oma pea mõtetest tühjana ja mitte hakata endale liigseid pingeid peale panema," ütles Anisimova mängujärgses intervjuus. "Ma olen õnnelik, et olen tagasi ja saan nautida oma mängu."

Viimati alistas Anisimova maailma kümne parema tennisisti hulka kuuluva mängija Prantsusmaa lahtistel, kus ta saatis kohvreid pakkima esikohta kaitsta püüdnud Simona Halepi.

Svitolina alistamiseks kulus noorel ameeriklannal 64 minutit. Ukrainlanna lõpetas mulluse hooaja edukalt, kui jõudis Wimbledonis ja US Openil poolfinaalidesse ning tiitlikaitsjana WTA finaalturniiril finaali, kus jäi alla maailma esireketile Ashleigh Bartyle. 2020. aasta hooaeg on alanud Svitolinale seejuures aga tagasihoidlikumalt. Vaid Tais toimunud turniiril on ta jõudnud veerandfinaali.

Kolmandas ringis läheb Anisimova vastamisi kas venelanna Svetlana Kuznetsovaga (WTA 46.) või poolatari Iga Swiatekiga (WTA 50.).

Doha turniiril mängib ka Eesti esireket Anett Kontaveit (WTA 22.), kes avaringis alistas Läti esireketi Anastasija Sevastova (WTA 40.) 6:4, 7:6 (3).