Võidu võtnud Tartu tõusis liigatabelis Saaremaast punkti kaugusele

Tartu meeskond oli RTU-st parem tulemusega 3:0 (25:16, 25:17, 25:16) ja vähendas vahe liidri Saaremaa Võrkpalliklubiga ühele punktile, vahendab volley.ee.

Seekordses mängus oli Bigbanki edukaim 14 punkti (+11) toonud Curtis Stockton, 11 punkti (+8) lisas Albert Hurt ja 10 silma (+9) Alex Saaremaa. Tartu vastuvõtt oli 60%, rünnakuid lahendati 56-protsendiliselt, nii bloki kui serviga teeniti 10 punkti, eksiti 6 pallingul. Läti klubi resultatiivseim oli 10 punktiga (-1) Aleksandrs Avdejevs, RTU rünnaku- ja vastuvõtuprotsent oli 47, blokipunkte kogunes üks ja servil ei löödud ühtegi ässa (vigu tehti servil 10).

Teises pühapäevases mängus oli TalTech samuti 3:0 (25:18, 25:23, 25:20) üle Jelgava Biolarsist.

Liigatabelis on seis pingeline, Saaremaal on liidrina 47 punkti, Tartul teisena vaid punkt vähem. Kolmas on Jekabpilsi Luši 38 punktiga, neljas Tallinna Selver 37 punktiga, viies Pärnu VK 27 punktiga. Esiviisikul on kõigil peetud 19 kohtumist. TalTech hoiab 18 punktiga seitsmendat positsiooni.