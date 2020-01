Edu maha mänginud Saaremaa Võrkpalliklubi kaotas 11-kordsele Hispaania meistrile

Äärmiselt tasavägises mängus võitis Saaremaa Võrkpalliklubi avageimi 25:23, kuid kaotas seejärel järgmise 21:25. Kolmas geim kuulus taas Eesti klubile 25:23. Neljandas tuli Saaremaa välja viiepunktilisest kaotusseisust ja omas kahte matšpalli, mida realiseerida ei suudetud. Geimivõit läks Almeriale tulemusega 28:26. Otsustavas geimis mängis Saarema maha 13:12 eduseisu ning 11-kordne Hispaania meister lahkus Eestist koju võiduga.

Saaremaa Võrkpalliklubi resultatiivseim oli 22 punktiga Javier Ernesto Jimenez Scull. 13 silma lisasid meeskonnale Daniel de Souza Maciel ja Keith Pupart. Almeria parim oli 28 punktiga Pablo Sergio Koukartsev.

Saaremaa Võrkpalliklubi servis kolm ässa vastaste viie vastu, blokipunkte saadi kirja vastavalt 15 ja kümme. Saaremaa vastuvõtuprotsent oli 49, Almerial 46, rünnakuprotsent oli mõlemal 46.

Korduskohtumine toimub Almerias 13. veebruaril.

Eelmises ringis alistas Almeria Austria klubi Grazi UVC Holdingu, Saaremaa oli 1/16-finaalis mäletatavasti üle Iisraeli klubist Kfar Saba Hapoel.

Almeria meeskonna näol on tegu Hispaania kõrgliiga hetkeliidriga ja 11-kordse Hispaania meistriga, viimati võideti liiga aastal 2016, eelmisel hooajal pälviti hõbe. Lisaks on võidetud hulgaliselt superkarika ja karikavõistluste tiitleid. 1986. aastal loodud klubi on aastaid kaasa teinud ka eurosarjades, 1990ndate lõpust kuni aastani 2010 osaleti pidevalt Euroopa tugevaimas klubisarjas, Meistrite liigas. Viimati osaleti eurosarjas hooajal 2011/2012, mil alustati CEV Cupilt, ent langeti sealt välja ning jätkati Challenge Cupil.