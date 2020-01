Pärnu ja Selver püüavad kodus lõunanaabrite vastu punktilisa

Saaremaa VK peab mõlemad kohtumised võõrsil, kus reedel kell 19 minnakse vastamisi tabeli viimase meeskonna Limbažiga ning laupäeval kell 16 kolmandal kohal paikneva Jekabpilsi Lušiga. Neist esimesega ei tohiks Saaremaal probleeme tekkida, Jekabpilsi ja Saaremaa senised mängud lõppesid mõlemad skooriga 3:2, kumbki teenis ühe võidu, viimati jäi detsembris peale Eesti klubi.

Kaks kohtumist peab ka liigas viiendal kohal olev Pärnu Võrkpalliklubi, kes saab punktilisa püüda kodusaalis. Laupäeval kell 17 on Avo Keele juhendatava meeskonna vastaseks Jelgava Biolars ja pühapäeval kell 17 lähirivaal RTU/Robežsardze. RTU-st saadi avaringis jagu 3:2 ja teises ringis kaotati Riia klubile 1:3. Jelgava vastu on Pärnul senistest mõõduvõttudest ette näidata 3:1 ja 3:0 võidud.

Koduväljaku eelist saab kasutada ka neljanda koha meeskond Tallinna Selver, kes võõrustab laupäeval kell 19 RTU-d ja pühapäeval kell 19 Jelgavat. RTU-le kaotas Selver oktoobris peetud esimese ringi mängus 0:3, ent detsembris oli Tallinna klubi parem tulemusega 3:1. Jelgava vastu on Selveril kirjas 3:2 võit ja 2:3 kaotus, mis tõotab põnevat vastasseisu.

Korra tulevad nädalavahetusel väljakule liigatabeli teine meeskond Tartu Bigbank ning seitsmendal kohal paiknev TalTech, kes mängivad omavahel Tartu Ülikooli spordihoones pühapäeval kell 13.

Tabeliseis on pingeline, Saaremaal on liidrina 47 punkti, Tartul teisena vaid punkt vähem. Kolmas on Jekabpilsi Luši 38 punktiga, neljas Selver Tallinn 37 punktiga, viies Pärnu VK 27 punktiga. Esiviisikul on kõigil peetud 19 kohtumist. TalTech hoiab viienda Eesti klubina 18 puntkiga seitsmendat positsiooni.