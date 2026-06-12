Meeste võrkpallikoondis pani Kosovo kiirelt paika

Eesti koondis võitis reedel koduses Kalevi spordihallis Kosovo vastu geimid tulemustega 25:13, 25:13 ja 25:9.

Alex Saaremaa tõi Eesti parimana 14 punkti (+12). 11 punktiga panustasid võitu Valentin Kordas (+8) ja Andres Jefanov (+7). Eesti vastuvõtt oli 60 protsenti ja rünnakuid lahendati 61-protsendiliselt. Blokk saadi vastasele ette 11 korral, serviga teeniti kümme punkti ja eksiti 10 pallingul.

Kosovo särgis sai ainsana kahekohalise punktisumma kirja Erind Qalaj, kes kogus 11 silma (+4). Kaotajate vastuvõtt oli 39 protsenti, rünnak 26 protsenti ja blokist tuli kaks punkti. Ühtegi serviässa Kosovo ei löönud ning nad eksisid 11 pallingul.

Rahvusmeeskond jätkab Euroopa liigas kolme mängu järel täiseduga. Eelmisel nädalal saadi nii Slovakkiast kui ka Albaaniast jagu 3:0. Pühapäeval võõrustatakse Kalevi spordihallis Austriat.