Võrkpalli rahvusnaiskond püsib Euroopa liigas võiduta

Silvia Pertens tõi Eestile 15 punkti (+11) ja Kertu Laak 10 punkti (+9). Ungari poolel tõusis 29 punktiga (+23) üleplatsinaiseks Anett Nemeth.

Eesti naiskonna vastuvõtt oli 52 protsenti ja rünnakuid lahendati 38-protsendiliselt. Ungari näitajad olid vastavalt 47 ja 46. Eesti teenis blokipunkte kuus ja servipunkte samuti kuus (viis viga). Ungari sai blokist 12 punkti ja serviga kaheksa punkti (12 viga).

Eesti naiskond on kaotanud kõik kolm seni peetud kohtumist Euroopa liigas. Uus võimalus võiduarvet avada tuleb juba laupäeval, kui kohtutakse Horvaatiaga.