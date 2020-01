Tänak: auto on hea ja kiire, aga oleme testinud vaid mõned päevad

"Auto on hea ja mõistagi kiire," vahendab Postimees Tänaku pressikonverentsil öeldud sõnu. "Samas olen ainult mõned päevad testinud ja kilomeetreid pole palju kogunenud. Et tõesti aru saada, millises seisus oleme, peame võistlema. Siiani oleme üritanud võimalikult palju õppida, kuidas auto reageerib ja head tunnet saada."

"Uues tiimis olemine on alati väljakutsuv," tõdes Tänak. "Seni on kohanemine hästi läinud ning oleme võimalikult palju pingutanud, et Monte Carloks valmis olla."

Neljapäeva õhtul sõidetakse Monte Carlos kaks kiiruskatset, hooaja esimene täispikk võistluspäev leiab aset reedel, mil on kavas kuus kiiruskatset kogupikkusega veidi üle 120 kilomeetri. ERR-i spordiportaal hoiab sündmuste käigul silma peal ralliblogi vahendusel.