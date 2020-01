Vekic saatis vabapääsmega turniirile pääsenud Šarapova kohvreid pakkima

Tund aega ja 22 minutit kestnud matši jooksul kaotas endine maailma esireket punkti oma pallingul esimest korda seisul 1:2 ning seejärel seisul 1:4. 2008. aastal Austraalias võidutsenud Šarapova murdis küll ühe punkti tagasi, kuid sellest setivõiduks enam ei piisanud. Teises setis asus Šarapova algul 4:1 juhtima, kuid seejärel murdis Vekic venelanna servi kahel geimil järjest.

Vekic jõudis avaringist edasi neljandat aastat järjest. "Ma usun, et see, mida me treeneriga (Torben Beltziga) harjutasime, tuli väga hästi täna väljakul välja," rääkis Vekic. "Me jätkame arenemist ja see on hea asi, sest me liigume edasi."

Järgmises ringis kohtub Vekic kas Alize Cornet'ga (WTA 61.) või Monica Niculescuga (WTA 129.).

Konkurentsist langes veel inglanna Johanna Konta (WTA 13.), kes kaotas 4:6, 2:6 Tuneesia tennisistile Ons Jabeurile (WTA 78.). Kohtumine kestis napilt üle tunni aja. Järgmises ringis läheb Jabeur vastamisi prantslanna Caroline Garciaga (WTA 46.), kes sai avaringis jagu ameeriklannast Madison Brengle'st (WTA 95.) tulemusega 7:6 (5), 6:2, 6:2.