Sebastien Ogier ei nõua endale Toyotas eristaatust

Uuenenud koosseisuga Toyota autorallimeeskonnas pole enne hooaja algust rollid paigas, kuigi Sebastien Ogier on kuuekordne maailmameister ning Elfyn Evansil ega Kalle Rovanperäl võrdväärseid saavutusi ette näidata ei ole.

"Ma ei mõtle hooaja alguses sellele, kuidas võistkonnakaaslased mind aidata saavad. Minu eesmärk on alati keskenduda iseendale ja teha ise töö ära - see on kõige tähtsam," lausus Ogier intervjuus Autospordile.

"Mis puudutab teisi, siis ma ei ole kunagi hooaja alguses palunud eristaatust. Me kõik väärime hooaja alguses võrdset šanssi."

"Sõltuvalt sellest, mis aasta jooksul juhtub, valitakse ka hooaja teiseks pooleks strateegia," jätkas tänavu Citroenis sõitnud prantslane. "Aga esimesel poolel peame keskenduma iseendile ja andma võistkonna jaoks endast parima."

Kuulsa tiimikaaslasega nõustus ka mullu M-Sport Fordi esindanud Evans. "Ma mõtlen enam-vähem samamoodi nagu Seb. Mis minusse puutub, siis alustame hooaega võrdsest kohast ja minu asi on tulemust teha," ütles waleslane.

"Eks ole näha, mida toob hooaja teine pool, aga ausalt öeldes keskendun endast parima andmisele. Ajalooliselt on Toyota andnud oma sõitjatele võrdsed võimalused ja ma olen kindel, et see jätkub. Pean keskenduma oma tegemistele ja mitte muule."

"Ma ei mõtle võimalustele võita see või too ralli, ükski etapp ei ole eraldiseisev eesmärk ja samuti sari kokkuvõttes," lisas Evans. "Minu ülesanne on minna Montesse ja kasutada võimalus kõige paremal moel ära - sama kehtib ülejäänud aasta kohta."

Hooaja avaetapiks olev Monte Carlo MM-ralli peetakse 23.-26. jaanuaril.