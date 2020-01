US Openi võitja jätab Austraalia lahtised vahele

Mullu septembris US Openi võitnud 19-aastane kanadalanna Bianca Andreescu teatas, et ei osale uue aasta esimesel slämmiturniiril.

Eelmisel hooajal võimsa läbimurde teinud Andreescu, kes hoiab maailma edetabelis kuuendat kohta, taastub jätkuvalt sügisel WTA finaalturniiril saadud põlvevigastusest.

"Taastumine läheb hästi, ma tunnen end hästi ja iga päevaga üha paremini, kuid pärast enda meeskonnaga aru pidamist ja arstide nõu kuulda võtmist olen otsustanud, et Austraalia lahtised on veel minu jaoks liiga vara, et võistlustulle naasta," kirjutas noor Kanada tennisist sotsiaalmeedias.

"See oli väga raske otsus, sest ma armastan Melbourne'is mängida, kuid paraku pean ma oma taastumisplaanist kinni pidama. Ma ei jõua ära oodata, et saaksin taas Austraalias mängida."

Austraalia lahtiste tenniseturniir algab 20. jaanuaril.