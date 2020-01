Hyundai Motorsport hakkab tänavu MM-sarjas võidu sõitma ka WRC2 klassis

Mulluse parima WRC meeskonna eest hakkavad WRC2 klassis võidu sõitma 23-aastane norralane Ole Christian Veiby ja 22-aastane venelane Nikolai Grjazin. Nende kaaspilootideks on Jonas Andersson ja Jaroslav Fedorov. Mõlemad on varasemalt oma talenti WRC2 võistlusklassis juba tõestanud. Veiby võidutses mullu Rootsi rallil ja Grjazin Soomes.

WRC2 klassis tehakse kaasa vähemalt kaheksa etappi. Esimesena minnakse võistlustulle juba avaetapil Monte Carlos, mis saab alguse 23. jaanuaril. Mehed hakkavad sõitma Hyundai i20 R5 '20 masinal.

"WRC2 klassis võistlema hakkamine on oluline otsus Hyundai Motorspordile mitmel põhjusel," ütles meeskonna pealik Andrea Adamo. "Esiteks tugevdab see meie pühendumust WRC sarjas tervikuna. Tehnilise poole pealt võimaldab see meil tõestada, et meie hiljuti täiustatud i20 R5 '20 on konkurentsivõimeline ja toimiv. Võimalus panna auto MM-sarja erinevatel maastikel proovile kogu maailma rallisõprade ees on väga tänuväärne. Ootame koostööd Eestis baseeruva RedGrey Teami ning meie kahe noore ja ambitsioonika juhiga."