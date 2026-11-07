Saksamaa valinud Gouram jäi koondise nimekirjast välja

Nädala alguses sai teatavaks, et endine Eesti noortekoondislane ja A-koondise kandidaat Soufian Gouram võttis vastu Saksamaa U-20 koondise kutse, kuid avaldatud nimekirjas poolkaitsjat ei ole.

Saksamaa U-20 koondis mängib novembris Eliitliiga kohtumisi Poola ja Tšehhi eakaaslastega, kuid Berliini Hertha mängija puudub nii 23-nimelisest põhi- kui 13-nimelisest varunimekirjast.

Soccernet.ee-le teadaolevalt ei jõudnud Saksamaa alaliit paberimajandusega piisavalt kiiresti tegeleda, et Gouram saaks koondise eest mänguõiguse.

Saksamaa koondise esindamiseks oli tal vaja vahetada jalgpallikodakondsust, pärast mida on tal võimalik esindada ainult Saksamaad.

See tähendab, et Gouramil säilib teoreetiline võimalus tulevikus Eestit esindada. Eesti jalgpallikodakondsuse saab ta tagasi võtta vaid juhul, kui ta pärast vahetust Saksamaa eest ei mängi. Gouram esindas Eestit nii U-17, U-19 kui ka U-21 vanuseklassis.

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