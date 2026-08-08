Ralf Aron säras kodumaise superauto roolis: see masin on vinge saavutus!

Pärnus sel nädalavahetusel peetava automoto ringrajavõistluse Estonian Grand Prix üks tipphetki oli Eesti ühe parima ringrajasõitja Ralf Aroni püstitatud Porsche Ringi uus rajarekord. Kalana superauto roolis langes eelmine rajarekord 2024. aastast, kui roolis oli auto konstruktor Tõnis Vanaselja.

"Me tegelikult tegime kolmapäeval-neljapäeval natuke trenni, aga selle projektiga ma olen pingsalt jälginud, mida Tõnis Vanaselja ja ta tiim on teinud juba aastaid, oleme alati suhelnud. Ei ole üldse kordagi sellest kaugel olnud ja ma olen lihtsalt nii õnnelik, et ta andis mulle selle võimaluse sellega siin sõita," kinnitas Aron ERR-iga rääkides.

Aron usub, et tema rajarekord püsima ei jää ja autot õnnestub veel kiiremaks tuunida. Mercedese tehasetiimi sõitjana oskab ta Eesti masinat hästi võrrelda Mercedes AMG GT3-ga, mille roolis võitis eelmisel nädalavehtusel Nürburgringil NLS kestvussõidu sarja etapi.

"See erineb ikka väga palju," tõdes Eesti ringrajasõitja. "Ma võin võrdluseks tuua, et selle AMG GT3-ga ma sõidaksin 1.11 ringiaega ja täna sõitsin 1.05: see kuus sekundit võidusõidumaailmas on kalender, ütleme nii. Ma tahaks rõhutada, et kogu see auto on Eesti inseneride poolt ehitatud. see on väga vinge, et selline saavutus on siin tehtud."

Nürburgringi sõit oli Aronil esimene pärast veebruaris Austraalias juhtunud õnnetust, mille tõttu jäi ta eemale viieks kuuks. Hooaja loodab ta lõpetada võistlustega Euroopas, Ameerikas ja Aasias ning järgmiseks aastaks korraliku programmi kokku panna.

"Eelmine nädalavahetus oli super, see tagasitulek ei oleks saanud paremini minna ja nüüd sain siin Eestis sõita Eesti kõige vingema autoga: suurepärased kaks nädalat. Üleüldiselt läheb mul septembris nüüd korralik trall jälle lahti ja saan ümber maailma ringi sõita," ütles Aron.