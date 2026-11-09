Doncicita mänginud Lakersi parimaks kerkis 43 punkti toonud Reaves

Sel hooajal seni keskmiselt 40,1 punkti mängus toonud Doncic jättis kohtumise vahele alaselja kanguse tõttu. Doncici puudumisel säras aga Austin Reaves, kes püstitas enda hooaja punktirekordi, tuues 43 punkti. Lisaks võttis ta viis lauapalli ja andis neli tulemuslikku söötu.

Varumeestepingilt sekkunud Siaire Williams ja Collin Sexton tõid mõlemad 17 punkti, Walker Kessler lisas 12 punkti ja võttis 16 lauapalli.

Pistonsi parim oli vahetusest mängu tulnud Daniss Jenkins karjääri tippmargi 31 punktiga, Kevin Huerter lisas 24 punkti.

Los Angeles Clippers aga lõpetas seitsmemänguliseks veninud kaotusteseeria, saades 139:123 jagu New Orleans Pelicansist. Clippersi resultatiivseim oli Darius Garland 24 punktiga, lisaks andis ta ka kümme korvisöötu. Brook Lopez lisas 20 punkti.

Tulemused:

Chicago – Philadelphia 121:127

Detroit – LA Lakers 116:121

Minnesota – Utah 115:100

Dallas – Brooklyn 130:93

Milwaukee – Boston 97:117

LA Clippers – New Orleans 139:123

Sacramento – Miami 108:114