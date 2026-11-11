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Tartu Ülikool kaotas võõrsil alagrupi liidrile

Korvpall
Varssavi Dziki - Tartu Ülikool Maks & Moorits
Varssavi Dziki - Tartu Ülikool Maks & Moorits Autor/allikas: FIBA
Korvpall

Tartu Ülikool Maks & Moorits kaotas korvpalli FIBA Euroopa karikasarjas võõrsil Varssavi Dzikile 84:91 (16:24, 24:28, 26:23, 18:16) ning jätkab kahe võidu kõrval nelja kaotusega.

Kui kohtumise esimesel poolajal haaras ohjad Varssavi ja juhtis vaheajaks tosina silmaga, siis kolmandal veerandil sai Tartu paaril korral vahe neljale, kuid enamat ei suudetud.

Otsustaval perioodil jõudis Tartu korraks kolme punkti kaugusele (78:75), mispeale viskas Poola klubi kaks korvi järjest ja enam Eesti meistermeeskonnal võimalust ei tekkinud.

Mack Smith-McEewn viskas Tartu kasuks 25 punkti ja jagas üheksa resultatiivset söötu. Omar El Sheikh panustas 15 punkti ja kümne lauapalliga. Võitjatele tõi Joseh Girard III 22 silma.

Kuue vooru järel on Dziki viie võidu ja ühe kaotusega E-grupi liider. Järgnevad Iraklis (4-2), Würzburg (4-2), Larnaca AEK (3-3), Tartu Ülikool (2-4) ja Skopje MZT (0-6).

Eurosarjas peab Tartu oma järgmise mängu kolmapäeval, 18. novembril, kui võõrustatakse just võiduta jätkavat Skopjet.

Toimetaja: Siim Boikov

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