Golden State Warriors pööras nutuse alguse kindlaks võiduks

Warriors tegi esimesel veerandajal lausa kümme pallikaotust, mis aitasid Lakersil suure edu sisse teha ja teise veerandaja alguses 25 punktiga juhtima minna. Warriors ronis sügavast august välja 18:2 ja 12:2 vahespurtide abil ning viigistas poolajaks seisu. Teine poolaeg algas Lakersi vedamisel, ent Warriorsi tuli peagi järele ja hoidis kogu viimase veerandaja suurt eduseisu.

Kaheksa kaugviset tabanud Stephen Curry viskas võitjate parimana 31 punkti. Luka Doncicil oli esimese veerandaja järel kirjas 21 punkti, aga ülejäänud kolme veerandajaga kogunes tema arvele juurde 16 punkti. Austin Reaves toetas sloveeni 21 punktiga, kuid tabas kuuest kaugvisest vaid ühe ja sooritas kaheksa pallikaotust.

Kolme järjestikuse kaotusega hooaega alustanud Warriors on nüüd võitnud kolm mängu järjest. Lakersil on kirjas neli võitu ja kaks kaotust.

Idakonverentsis jätkas võimsalt Philadelphia 76ers, alistades kodus tiitlikaitsja New York Knicksi 98:93 (29:21, 24:23, 24:24, 21:25). 41-aastane LeBron James tegi oma seni parima esituse 76ersi särgis, lõpetades 20 punkti, üheksa lauapalli ja kaheksa korvisööduga. Tyrese Maxey kerkis üleplatsimeheks 27 punktiga. Knicksi parimad korvikütid olid Jalen Brunson 24 ja Karl-Anthony Towns 22 punktiga.

76ersil on kuuest mängust kirjas viis võitu ning tiitlikaitsja Knicksi arvel on kaks võitu ja neli kaotust.

Ülejäänud tulemused:

Phoenix Suns - Denver Nuggets 120:127

Dallas Mavericks - Houston Rockets 116:111

Miami Heat - Indiana Pacers 145:125

Minnesota Timberwolves - Los Angeles Clippers 127:101

Boston Celtics - Chicago Bulls 125:111

Brooklyn Nets - Detroit Pistons 94:110

Toronto Raptors - Orlando Magic 114:121

Washington Wizards - Charlotte Hornets 95:79