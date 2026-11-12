NBA: Celtics ja Lakers jätkavad võidulainel, Curry sai vigastada

Luka Doncic viskas juba avaveerandil 16 punkti, lõpetas kohtumise 32 punktiga ning aitas Los Angeles Lakersi (11-2) kolmapäeval 123:112 võiduni Milwaukee Bucksi (1-11) üle. Sandro Mamukelašvili toetas võistkonda 23 ja Austin Reaves 18 punktiga, raskustes Bucksi resultatiivseim oli Tyler Herro 25 punkti ja seitsme resultatiivse sööduga.

Boston Celtics (10-2) kaotas Toronto Raptorsile (5-6) avaveerandi 29:38 ja jäi teisel perioodil 22-punktilisse kaotusseisu, aga lõpetas avapoolaja 17:2 vahespurdiga. Jayson Tatumi vabavisked viisid külalismeeskonna 25 sekundit enne mängu lõppu ühe punktiga ette ning RJ Barrett eksis Raptorsi otsustaval rünnakul. Tatum tabas küll oma 21 viskest vaid kuus (kaugvisked 2/11), aga lõpetas mängu 24 punkti ja kaheksa korvisööduga.

Seni keskmiselt üle 30 punkti kogunud Stephen Curry pidi kõhulihase vigastuse tõttu Golden State Warriorsi (8-4) 108:115 kaotusmängus Houston Rocketsi (9-3) vastu väljakult lahkuma juba avaveerandil, tema puudumisel vedas meeskonda uustulnuk Yaxel Lendeborg, kes lõpetas 25 punkti ja kümne lauapalliga. Kevin Durant kogus Houstoni kasuks 20 punkti, Alperen Sengün sai kirja 19 punkti, 13 lauapalli ja üheksa korvisöötu.

Valitsev meister New York Knicks (6-5) jäi kodusaalis 107:115 alla Cleveland Cavaliersile (6-6). James Harden viskas võitjate kasuks 32 punkti. Taas tegi hea esituse Victor Wembanyama, kes kogus San Antonio Spursi (10-2) 124:119 võidumängus Chicago Bullsi (1-9) üle 32 punkti, üheksa lauapalli ja viis viskeblokeeringut.